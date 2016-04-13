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#ليلة_الأبطال – مؤتمر هيكينج: أقدم التهنئة لريال مدريد

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#ليلة_الأبطال – مؤتمر هيكينج: أقدم التهنئة لريال مدريد #ليلة_الأبطال – مؤتمر هيكينج: أقدم التهنئة لريال مدريد

(إفي) قدم المدير الفني لفولفسبورج الألماني ديتر هيكينج التهنئة لريال مدريد على تأهله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا عقب فوز الملكي على فريقه بثلاثية نظيفة في إياب دور الثمانية على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال هيكينج في مؤتمر صحفي عقب الخسارة "استحقوا التأهل من هذا الدور. فازوا عن جدارة. لم نتمكن من اللعب كما نرغب. لم نلعب بشكل سيء ولكن لم نتفهم جيدا ما الذي يجب علينا الاعتناء به. فقدنا الكرات كثيرا على الرغم من معرفتنا بالخطر الكبير الذي يشكله هذا الأمر".

وتابع المدرب "لم يقف التوفيق بجانبنا لأن الهدفين الثاني والثالث كانا من ضربتين ثابتتين وكان يجب علينا أن ندافع بصورة أفضل. كما قلت. كنا في حاجة لهدف من أجل العبور. أقدم التهنئة لريال مدريد لأنه استحق التأهل".

وأشاد هيكينج بتمكن لاعبيه من امتلاك الكرة في بعض الفترات ولكنه أضاف "لم ننجح في التعامل مع المواجهات الفريدة المباشرة. كانت تنقصنا القوة. مهاجمو ريال مدريد على قدر عال من الجودة. علينا مواصلة العمل عقب موسم رائع في دوري الأبطال. لعبنا وفقا لامكانياتنا".

وأكمل المدرب "لاعبونا يشعرون بالاحباط. كانت لديهم آمال كبيرة بالتأهل لنصف النهائي ولكن في النهاية هذا لم يحدث. يجب أن نسير مرفوعي الرأس ومواصلة المشوار في البوندسليجا".

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