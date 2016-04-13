ليلة_الأبطال - دي بروين: كل شيء قد يحدث الآن

(إفي) أكد البلجيكي كيفن دي بروين صاحب هدف تأهل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في شباك باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه "يتمنى انطلاق" الجولة المقبلة وأن "كل شيء قد يحدث" في هذا الدور.

وقال دي بروين "إنه شيء رائع. اعتقد أننا قدمنا مباراة عظيمة؛ لم يحظى البي إس جي بفرص كثيرة واستحققنا التأهل"، وذلك عقب انتهاء لقاء الإياب في ملعب الاتحاد.

وتابع "وصلنا نصف النهائي وهناك أي شيء قد يحدث. سيكون الأمر معقدا، لكن لطالما أملنا في أن تبدأ المباريات"، في تصريحات لشبكة (بي تي سبورت) البريطانية.

من جانبه، أشار حارس المرمى جو هارت الذي تألق في الزود عن مرمى السيتي خلال اللقاء، إلى أن فريقه "عمل بكل قوة" في دوري الأبطال وأن بلوغ نصف النهائي "رائع".

وأضاف هارت "كانت ليلة لا تصدق بالنسبة لنا جميعا. عملنا بكد في هذه البطولة. كلفنا الأمر قليلا في البداية، لكننا بدأنا في المنافسة حقا".

واستطرد "يجب أن نهنئ البي إس جي، لقد جعلوا هذه الجولة جيدة جدا، رغم أنني اعتقد أننا تألقنا. إنها نتيجة خيالية بالنسبة للفريق حتى لهؤلاء الذين لم يشاركوا".