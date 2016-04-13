أخبار عاجلة

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس رئيس جمعية سواعد مصر عاما بتهمة بالنصب على الشباب

Google+ Print
حبس رئيس جمعية سواعد مصر عاما بتهمة بالنصب على الشباب حبس رئيس جمعية سواعد مصر عاما بتهمة بالنصب على الشباب
قضت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار مصطفى ربيع رئيس المحكمة، وسكرتارية علاء إبراهيم، بمعاقبة صاحبة جمعية سواعد ، غيابيا بالحبس لمدة عام، وكفالة مائتى جنيه، وإلزامها بدفع المصاريف، وذلك لاتهامها بالنصب على عدد من المواطنين، فى القضية التى حملت رقم 3846 لسنة 2016.

وجاء فى التحقيقات أن المتهمة "حنان عبد الله" هى المسئولة عن مشروع "اتجوز بجنيه" والذى يقوم على توفير تكاليف الزواج للشباب عن طريق اشتراك قدره جنيه واحد يومياً، ويمكن من خلال ذلك الحصول على قرض تصل قيمته لـ50 ألف جنيه، يتم سدادها فى مدة أقصاها 20 سنة دون فوائد.

وبعد فترة من بدء المشروع وانتظام الشباب فى الدفع، وحصول بعض المشتركين بالفعل على القرض بالقيمة المذكورة، توقفت عن الوفاء لباقى المشاركين، وكذلك امتنعت عن سداد المبالغ التى حُصلت منهم سلفا، ما دفع عدد كبير منهم على تحرير محاضر ضدها تتهمها بالنصب عليهم، وقضت المحكمة، فى وقت سابق قضت المحكمة بحبسها فى عدة قضايا مشابهة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"