أخبار عاجلة

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

فرنسا: مقتل 3 جنود في انفجار لغم بمالي

Google+ Print
فرنسا: مقتل 3 جنود في انفجار لغم بمالي فرنسا: مقتل 3 جنود في انفجار لغم بمالي

لغم أرضي – أرشيفية

أعلنت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الفرنسيين فى مالي إلي ثلاثة جنود فى انفجار لغم أرضي أمس شمالي البلاد.
> وأوضحت الرئاسة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن جنديين اثنين توفيا اليوم الأربعاء متأثرين بجراحهما ، وذلك بالإضافة إلى جندي ثالث كان قد قتل أمس على الفور عقب وقوع الانفجار.
> وأوضح بيان الرئاسة أن الجنود الثلاثة تابعون لقوة برخان لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل و الصحراء .
> كان الرئيس أولاند قد أشاد أمس بشجاعة و صلابة الجنود الفرنسيين الذين يواصلون مهامهم الى جانب الجيش المالي و القوات الأممية لتعزيز سيادة مالي على أراضيها والحد من الجماعات المسلحة الإرهابية التي تشكل تهديدا لكل بلدان منطقة الساحل و الصحراء.
> يذكر أن فرنسا تدخلت عسكريا فى مالي منذ أغسطس 2014 ، وتشارك القوات الفرنسية في مكافحة الإرهاب على شريط الساحل الأفريقي من خلال قوة “برخان” الفرنسية التي تضم 3500 جندي في خمسة بلدان و هي موريتانيا و مالي و النيجر و تشاد و بوركينا فاسو.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا