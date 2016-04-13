فرنسا: مقتل 3 جنود في انفجار لغم بمالي

أعلنت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الفرنسيين فى مالي إلي ثلاثة جنود فى انفجار لغم أرضي أمس شمالي البلاد.

> وأوضحت الرئاسة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن جنديين اثنين توفيا اليوم الأربعاء متأثرين بجراحهما ، وذلك بالإضافة إلى جندي ثالث كان قد قتل أمس على الفور عقب وقوع الانفجار.

> وأوضح بيان الرئاسة أن الجنود الثلاثة تابعون لقوة برخان لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل و الصحراء .

> كان الرئيس أولاند قد أشاد أمس بشجاعة و صلابة الجنود الفرنسيين الذين يواصلون مهامهم الى جانب الجيش المالي و القوات الأممية لتعزيز سيادة مالي على أراضيها والحد من الجماعات المسلحة الإرهابية التي تشكل تهديدا لكل بلدان منطقة الساحل و الصحراء.

> يذكر أن فرنسا تدخلت عسكريا فى مالي منذ أغسطس 2014 ، وتشارك القوات الفرنسية في مكافحة الإرهاب على شريط الساحل الأفريقي من خلال قوة “برخان” الفرنسية التي تضم 3500 جندي في خمسة بلدان و هي موريتانيا و مالي و النيجر و تشاد و بوركينا فاسو.