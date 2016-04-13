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بالصور.. وفد أردنى يبحث مع رئيس "موانئ البحر الأحمر" تسهيل نقل البضائع

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بالصور.. وفد أردنى يبحث مع رئيس "موانئ البحر الأحمر" تسهيل نقل البضائع بالصور.. وفد أردنى يبحث مع رئيس "موانئ البحر الأحمر" تسهيل نقل البضائع
استقبل اللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، وفداً أردنياً برئاسة المهندس محمد المبيضين مدير عام مؤسسة الموانئ الأردنية، وأعضاء مجلس إدارة شركة الجسر العربى للملاحة برئاسة حسين الصعوب وممثل شركة القناة للتوكيلات الملاحية ومدير ميناء نويبع، للتنسيق بين الجانب المصرى والأردنى لمناقشة حركة المسافرين وتسهيل نقل البضائع بين ميناءى نويبع والعقبة.

ورحب أبو سنة بالحضور، مؤكداً ضرورة تفعيل التعاون بين الجهات المختلفة بميناءى نويبع والعقبة، لتذليل جميع الصعوبات والمعوقات، ولتحسين الخدمة المقدمة للراكب بمختلف أنواعها، والتأكيد على العمق الاستراتيجى بين والمملكة الأردنية.

وأكد المهندس محمد المبيضين مدير عام مؤسسة الموانئ الأردنية على الروابط بين البلدين الشقيقين، مشيداً بالتعاون المثمر بين الجهات الأمنية المصرية والأردنية، وأعمال التطوير بميناء نويبع ومدى الاستفادة منه خلال الفترة المقبلة فى التعاون بين البلدين، وما يواكبها من أعمال تطوير مماثلة بميناء العقبة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة أهمية العلاقات بين الجهات العاملة بالموانئ المصرية والأردنية لمنع الاختراقات الأمنية وتسهيل حركة الركاب والشاحنات.

وأكد مدير جمارك العقبة أهمية الجانب الإلكترونى والشباك الواحد وتطبيقه بميناء العقبة لتسهيل الإجراءات على الركاب وأهمية وجود أجهزة X- Rayالخاصة بالركاب والشاحنات.

وحرص الجانب المصرى والأردنى على أهمية التعامل بين الجهات المعنية فى كل ميناء مع الراكب والسائق والشاحنة، وذلك من خلال النقاش الجانبى بين كل جهة وما يماثلها بالميناء.

هشام-ابو-سنه-رئيس-هيئه-موانئ-البحر-الاحمر،-والمهندس-محمد-المبيضين-مدير-عام-موانى-الاردن-(1)

هشام-ابو-سنه-رئيس-هيئه-موانئ-البحر-الاحمر،-والمهندس-محمد-المبيضين-مدير-عام-موانى-الاردن-(2)

هشام-ابو-سنه-رئيس-هيئه-موانئ-البحر-الاحمر،-والمهندس-محمد-المبيضين-مدير-عام-موانى-الاردن-(3)

هشام-ابو-سنه-رئيس-هيئه-موانئ-البحر-الاحمر،-والمهندس-محمد-المبيضين-مدير-عام-موانى-الاردن-(4)

هشام-ابو-سنه-رئيس-هيئه-موانئ-البحر-الاحمر،-والمهندس-محمد-المبيضين-مدير-عام-موانى-الاردن-(5)

هشام-ابو-سنه-رئيس-هيئه-موانئ-البحر-الاحمر،-والمهندس-محمد-المبيضين-مدير-عام-موانى-الاردن-(6)

هشام-ابو-سنه-رئيس-هيئه-موانئ-البحر-الاحمر،-والمهندس-محمد-المبيضين-مدير-عام-موانى-الاردن-(7)

هشام-ابو-سنه-رئيس-هيئه-موانئ-البحر-الاحمر،-والمهندس-محمد-المبيضين-مدير-عام-موانى-الاردن-(8)

هشام-ابو-سنه-رئيس-هيئه-موانئ-البحر-الاحمر،-والمهندس-محمد-المبيضين-مدير-عام-موانى-الاردن-(9)

هشام-ابو-سنه-رئيس-هيئه-موانئ-البحر-الاحمر،-والمهندس-محمد-المبيضين-مدير-عام-موانى-الاردن-(10)

هشام-ابو-سنه-رئيس-هيئه-موانئ-البحر-الاحمر،-والمهندس-محمد-المبيضين-مدير-عام-موانى-الاردن-(11)

هشام-ابو-سنه-رئيس-هيئه-موانئ-البحر-الاحمر،-والمهندس-محمد-المبيضين-مدير-عام-موانى-الاردن-(12)

هشام-ابو-سنه-رئيس-هيئه-موانئ-البحر-الاحمر،-والمهندس-محمد-المبيضين-مدير-عام-موانى-الاردن-(13)

هشام-ابو-سنه-رئيس-هيئه-موانئ-البحر-الاحمر،-والمهندس-محمد-المبيضين-مدير-عام-موانى-الاردن-(14)

هشام-ابو-سنه-رئيس-هيئه-موانئ-البحر-الاحمر،-والمهندس-محمد-المبيضين-مدير-عام-موانى-الاردن-(15)

هشام-ابو-سنه-رئيس-هيئه-موانئ-البحر-الاحمر،-والمهندس-محمد-المبيضين-مدير-عام-موانى-الاردن-(16)

هشام-ابو-سنه-رئيس-هيئه-موانئ-البحر-الاحمر،-والمهندس-محمد-المبيضين-مدير-عام-موانى-الاردن-(17)


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