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السلطان قابوس يعود إلى سلطنة عمان بعد رحلة علاج في ألمانيا

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السلطان قابوس يعود إلى سلطنة عمان بعد رحلة علاج في ألمانيا السلطان قابوس يعود إلى سلطنة عمان بعد رحلة علاج في ألمانيا

السلطان قابوس (أرشيفية)

أعلن ديوان البلاط السلطاني فى بيان له اليوم الأربعاء عن عودة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان إلى البلاد أمس الثلاثاء عقب إجراء الكشف الطبي الدورى في ألمانيا .

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن لقطات عرضها التلفزيون العمانى أظهرت السلطان قابوس وهو ينزل من الطائرة من دون مساعدة.

كان الديوان السلطاني العماني طمأن العمانيين إلى صحة السلطان قابوس خلال فترة علاجه في ألمانيا، وأشار إلى انهائه فحوصاً طبية وأنه «يمضي إجازة في منزله في ألمانيا ويدير شؤون وطنه، موجهاً ومتابعاً كل مسارات التنمية في مختلف بقاع الوطن حتى عودته».

وقالت الوكال ” إن السلطان قابوس يحظى بتقدير كبير بين أبناء شعبه وأكسب السلطنة احتراماً خارجياً لثبات سياساته الداعية إلى عدم التدخل في شؤون الآخرين، ونجح في إدارة بلاده خلال احتجاجات 2011 وأجرى تغييرات واسعة لاقت قبولاً كبيراً بين مختلف أطياف الشعب العماني”.

أ ش أ

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