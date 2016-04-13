10 مؤشرات مبكرة لسرطان المبيض.. اعرفيها وخللى بالك من صحتك

يصيب سرطان المبيض النساء بعد سن الـ50 عاما، ويمكن أن يطال عدة أجزاء من المبيض جانبى الرحم، وقد ينتشر لبطانة البطن والأمعاء والمثانة، وكذلك إلى الغدد الليمفاوية والرئتين والكبد.

وأوضح الأطباء أنهم لا يعرفون السبب الدقيق لسرطان المبيض، لكن هناك بعض العوامل التى يمكن أن تضع المرأة فى دائرة الخطر، وتشمل السن والتاريخ العائلى، والولادة، وبدء الدورة الشهرية فى سن مبكر، وبعض الأدوية، والتدخين، والسمنة والتاريخ من متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS).

وفى السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Top10remedies”، عن 10 علامات تحذيرية لسرطان المبيض، تشمل:

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1- آلام الحوض أو البطن

2- الجماع المؤلم

3- انتفاخ وتورم البطن

4- كثرة الحاجة للتبول

5- فقدان الشهية فجأة

6- نزيف المهبل

7- آلام أسفل الظهر

8- ضيق أو صعوبة التنفس

9- التغييرات فى وظائف الأمعاء الطبيعية

10- التعب المستمر

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>نمو ورم فى المبيض يسبب الضغط حول المناطق المحيطة به، مما يؤدى إلى الألم الشديد، ويستمر الألم لعدة أسابيع.>الجماع المؤلم، والمعروف طبيا باسم عسر الجماع، هو مؤشر آخر فى وقت مبكر على الإصابة بسرطان المبيض. وأوضح الباحثون أن وجود ورم فى أو حول المنطقة المحيطة بالمبيض يمكن أن يجعل الجماع مؤلما للغاية، بل قد يكون هناك نزيف مهبلى خفيف بعد الجماع.>الشعور العام بعدم الارتياح فى البطن مصاحباً مع أحد الأعراض مثل الانتفاخ، والغازات، وعسر الهضم، وحرقة المعدة والغثيان مؤشر على الإصابة بسرطان المبيض.>التغيرات المفاجئة فى التبول يمكن أن تكون من أعراض سرطان المبيض، والتى تشمل فقدان السيطرة على المثانة (سلس البول) أو اكتشاف الدم مع البول، وهذا يكون نتيجة لضغط الورم على المثانة.>فقدان الشهية فجأة أو الشبع بمجرد تناول كمية قليلة من الطعام ليس علامة جيدة، فقد يشير لوجود مشكلة صحية أكبر، بما فى ذلك سرطان المبيض.>النزيف المهبلى علامة أخرى للإنذار المبكر لسرطان المبيض خاصة بعد انقطاع الطمث، نظرا لانتشار السرطان إلى الأنسجة المجاورة، وتشكل الشعيرات الدموية الجديدة والشاذة التى تتكسر بسهولة وتتسبب فى حدوث النزيف.>النساء اللواتى يعانين من هذا النوع من السرطان غالبا ما يشعرن بالألم فى الظهر.>وجود ضيق أو صعوبة فى التنفس أمر شائع جدا فى النساء المصابات بسرطان المبيض، حيث ينتشر السرطان إلى مناطق مجاورة، بما فيها البطن وبالتالى تضغط على الرئة وتسبب صعوبة فى التنفس.>إذا لاحظت تغييرات فى عادات الأمعاء مثل الإمساك أو الإسهال، فيمكن أن يكون ذلك علامة منبهة من سرطان المبيض، وهذا التغيير المفاجئ فى عادات الأمعاء يحدث عندما يتضخم الورم ويضغط على المعدة والأمعاء والمثانة ويؤدى إلى إما الإمساك أو الإسهال.>سرطان المبيض يمكن أن يؤدى إلى انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء الصحية، والذى يسبب فقر الدم والتعب المستمر بسبب انخفاض إمدادات الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

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