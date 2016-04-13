شابان يهوديان يؤديان طقوس زواجهما بباحات المسجد الأقصى

>أعلن تنظيم يهودى يمينى متطرف عن قيامه باشهار زواج شاب وشابة يهوديين فى باحات المسجد الأقصى المبارك ..و ذلك فى سرية وتكتم قبل عدة أيام.

وذكر موقع "عرب48" الإخبارى أن ما يسمى "معهد الهيكل" اليمينى المتطرف كتب على صفحته بموقع "فيس بوك" أن الحاخام حاييم ريتشمان مدير الفعاليات الدولية فى المنظمة استجاب لطلب شاب وشابة يهوديين بتزويجهما فى باحات المسجد الأقصى.

ووفق ما نشر، وبعد استجابة الحاخام لتزويج الشابين فى المسجد الأقصى، التقى الزوجان بالحاخام قبل عدة أيام فى ساعة مبكرة من الصباح فى البلدة القديمة بالقدس، مباشرين أول طقوس الزواج هناك، لينتقلوا بعدها إلى المسجد الأقصى، حيث أشهر الزوج زواجه أمام شاهدين فى باحاته، بينما راقب آخرون عدم انتباه الشرطة الإسرائيلية ولا عناصر دائرة الأوقاف الإسلامية لحفل الزواج اليهودى .

وأشار المعهد أيضا إلى أن الزواج بباحات الأقصى تم توثيقه بشريط فيديو، إلا أن الزوجين طلبا عدم بثه بالكامل، ونشر موقع المعهد صورة يدى الزوجين دون إظهار وجهيهما.

وقال أحد المشاركين"إن مجموعة مكونة من 13 يهوديا صعدت لباحات الأقصى، وقام أحدهم بعملية تضليل ما من أجل أن ينظر عناصر الشرطة وعناصر الوقف الإسلامى باتجاه قبة الصخرة، وحينها كان أحدهم يخفى الزوجين وتمت عملية التزويج".

واشار "معهد الهيكل" إلى إن تزويجا مماثلا حصل قبل سبعة أعوام فى ساحات المسجد الأقصى.

>وتأتى هذه الواقعة فى الوقت الذى تتعالى فيه أصوات يهودية يمينية متطرفة لتنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى خلال "عيد الفصح" اليهودى الذى سيحل الأسبوع المقبل.

كما يعكف "معهد الهيكل" بالتعاون والتنسيق مع "الائتلاف من أجل الهيكل" على إخراج فعاليات ونشاطات إلى حيز التنفيذ فى الأيام القريبة، والترويج لها، من خلال إعلانات تدعو للمشاركة والتبرع لتنظيم مراسيم التدريب الافتراضى على "تقديم قرابين الفصح العبرى فى المسجد الأقصى أو على أنقاضه".

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