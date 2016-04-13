أخبار عاجلة

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

علاج 42 ألف مريض بفيروس سى على نفقة الدولة والتأمين الصحى بالبحيرة

Google+ Print
علاج 42 ألف مريض بفيروس سى على نفقة الدولة والتأمين الصحى بالبحيرة علاج 42 ألف مريض بفيروس سى على نفقة الدولة والتأمين الصحى بالبحيرة
أكد الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، على تكثيف الجهود لمواجهة الأمراض المتوطنة خاصة الفيروسات الكبدية.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إلى أنه تم علاج 42 ألف مريض بفيروس سى حتى الآن من خلال منظومة التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى صندوق تحيا .

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن هناك خطة متكاملة للقضاء على قوائم الانتظار لعلاج مرضى فيروس سى بحلول شهر أغسطس المقبل.

مضيفا أنه تم افتتاح 14 مركزا لعلاج الفيروسات الكبدية بالمستشفيات المختلفة، آخرها مركز أبو حمص والدلنجات.

وأنه سيتم افتتاح مراكز جديدة خلال الفترة القادمة بمستشفيات وادى النطرون والتحرير وبدر، وذلك لخدمة أهالى الظهير الصحراوى للمحافظة.

وأكد عثمان على دعم وزارة الصحة لمنظومة القطاع الصحى بمحافظة البحيرة، من أجل تقديم رعاية طبية أفضل للمواطنين.

مشيرا إلى أن تطوير عدد من المستشفيات الحكومية بالمحافظة منها المعهد الطبى القومى بدمنهور ومستشفى إيتاى البارود العام.


>- علاج 5 آلاف مريض بفيروس "سى" بالبحيرة من صندوق تحيا مصر خلال شهر
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"