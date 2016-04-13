علاج 42 ألف مريض بفيروس سى على نفقة الدولة والتأمين الصحى بالبحيرة

أكد الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، على تكثيف الجهود لمواجهة الأمراض المتوطنة خاصة الفيروسات الكبدية.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إلى أنه تم علاج 42 ألف مريض بفيروس سى حتى الآن من خلال منظومة التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى صندوق تحيا مصر.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن هناك خطة متكاملة للقضاء على قوائم الانتظار لعلاج مرضى فيروس سى بحلول شهر أغسطس المقبل.

مضيفا أنه تم افتتاح 14 مركزا لعلاج الفيروسات الكبدية بالمستشفيات المختلفة، آخرها مركز أبو حمص والدلنجات.

وأنه سيتم افتتاح مراكز جديدة خلال الفترة القادمة بمستشفيات وادى النطرون والتحرير وبدر، وذلك لخدمة أهالى الظهير الصحراوى للمحافظة.

وأكد عثمان على دعم وزارة الصحة لمنظومة القطاع الصحى بمحافظة البحيرة، من أجل تقديم رعاية طبية أفضل للمواطنين.

مشيرا إلى أن تطوير عدد من المستشفيات الحكومية بالمحافظة منها المعهد الطبى القومى بدمنهور ومستشفى إيتاى البارود العام.

- علاج 5 آلاف مريض بفيروس "سى" بالبحيرة من صندوق تحيا مصر خلال شهر