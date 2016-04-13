فوز شركة سيسترا الفرنسية بالأعمال الاستشارية لمترو "العتبة ـ بولاق الدكرور"

كشف مصدر مسئول بالهيئة القومية للأنفاق، فوز شركة سيسترا الفرنسية بالأعمال الاستشارية للمرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو الممتدة من العتبة حتى إمبابة وبولاق الدكرور، بطول 17.7 كم بعدد 15 محطة نفقية وسطحية وعلوية.

وقال المصدر لـ"اليوم السابع"، إن الشركة الفرنسية فازت بالمناقصة التى طرحتها الهيئة القومية للأنفاق لاختيار إحدى المكاتب الاستشارية للإشراف على تنفيذ المرحلة الثالثة بالخط الثالث، التى تمول تنفيذها وكالة التنمية الفرنسية وبنك الاستثمار الأوروبى من خلال قرض ميسر مشترك قيمته 900 مليون يورو.

وأضاف المصدر، أن نتائج فحص العروض المتقدمة انتهت إلى فوز شركة سيسترا، وسيتم توقيع العقد معها خلال زيارة الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند للقاهرة الأسبوع المقبل، حيث سيتم توقيع أيضا العقد مع شركة فينسى الفرنسية لتنفيذ الأعمال المدنية والحفر لهذه المرحلة.

يذكر أن المرحلة الثالثة بالخط الثالث مقسمة على ثلاثة أجزاء، الأول بطول 4 كم ويمتد من العتبة حتى الكيت كات، ويشمل 4 محطات نفقية هى، "ناصر وماسبيرو والزمالك والكيت كات"، والجزء الثانى يمتد بطول 6.6 كم من الكيت كات مروراً بمنطقة إمبابة حتى المحطة التبادلية بمحور روض الفرج، وتشمل 6 محطات هى "السودان وإمبابة والبوهى والقومية العربية والطريق الدائرى والمحطة التبادلية بروض الفرج"، أما الجزء الثالث بطول 7.1 كم فيمتد من محطة الكيت كات مروراً بمنطقة المهندسين وبولاق الدكرور، ويشمل 5 محطات هى "التوفيقية ووادى النيل وجامعة القاهرة وبولاق الدكرور".

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