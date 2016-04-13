زحام مرورى بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى طريق إسكندرية الزراعى

توقفت حركة المرور أمام العديد من السيارات بسبب حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى نقل أعلى طريق إسكندرية الزراعى أمام المتجه من بنها وقليوب وفى طريقه إلى القاهرة وانتقل رجال المرور إلى المكان وتم سحب الكثافات أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من غرفة النجدة بحادث تصادم أعلى طريق إسكندرية الزراعى، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث لإزالة حطام الحادث.

- زحام مرورى بسبب حادث تصادم 3 سيارات بطريق إسكندرية الزراعى

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