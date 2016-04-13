نصائح لخفض ضغط الدم المرتفع.. تجنب الملح وشرب المياه الغازية

مريض الضغط قد يحتاج إلى تغذية خاصة حتى يمكنه التحكم فى ضغط الدم، وقد يكون الغذاء السبب الرئيسى فى ارتفاع ضغط الدم، وبمجرد تناول الغذاء الصحى ينخفض ضغط الدم إلى المعدل الطبيعى، وتؤكد الدراسات أن الكالسيوم والبوتاسيوم يعملان على خفض ضغط الدم المرتفع.

وأكدت الدكتورة سحر خيرى - استشارى التغذية العلاجية بالمعهد القومى للتغذية - أن مريض ضغط الدم يمكن أن يساعده الغذاء فى خفض الضغط، ويجب عليه التعرف على الأغذية الضرورية التى تزيد من ضغط الدم لتجنبها، والأغذية التى تعمل على خفض الضغط فيتناولها.

أولا: تجنب الملح

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ثانيا: تجنب شرب المياه الغازية

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ثالثا: تناول الألبان ومنتجاتها

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رابعا: خفض الوزن

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خامسا: الإقلال من المنبهات ومنع التدخين

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