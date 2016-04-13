نصائح لخفض ضغط الدم المرتفع.. تجنب الملح وشرب المياه الغازية

مريض الضغط قد يحتاج إلى تغذية خاصة حتى يمكنه التحكم فى ضغط الدم، وقد يكون الغذاء السبب الرئيسى فى ارتفاع ضغط الدم، وبمجرد تناول الغذاء الصحى ينخفض ضغط الدم إلى المعدل الطبيعى، وتؤكد الدراسات أن الكالسيوم والبوتاسيوم يعملان على خفض ضغط الدم المرتفع.إعلان - Ads إعلان - Ads
أولا: تجنب الملح
>لابد أن يتعود مريض ضغط الدم على تناول ملح قليل فى الطعام، مع تجنب المقرمشات، وأوضحت الدكتورة سحر أن الملح العالى مثل المقرمشات يحتويان على كميات كبيرة من الملح وبعض الأغذية المصنعة مثل اللحوم المصنعة والمحفوظة يجب تقليلها، لأنها تحتوى كميات كبيرة من الصوديوم أو ملح الطعام، وعدم وضع الملح على مائدة الطعام.
ثانيا: تجنب شرب المياه الغازية
>تنصح الدكتورة سحر خيرى مريض الضغط بعدم تناول المياه الغازية، وأن يكثر من الفاكهة والخضراوات الطازجة، لأنها تحتوى على كميات مناسبة من البوتاسيوم، الذى يساعد على خفض ضغط الدم، مع تناول البقوليات والحبوب الكاملة، وتناول الأسماك المشوية مرتين فى الأسبوع، والإقلال من استهلاك اللحوم الحمراء.
ثالثا: تناول الألبان ومنتجاتها
>وأشارت استشارى التغذية العلاجية إلى أنه يجب على مريض الضغط تناول الألبان ومنتجاتها قليلة الدهون، لأنها تحتوى على الكالسيوم، والذى يساعد على خفض ضغط الدم.
رابعا: خفض الوزن
>وأكدت الدكتورة سحر خيرى أنه إذا كان المريض مصابا بالسمنة فننصحه بخفض الوزن، لأن خفض الوزن يساعد فى خفض ضغط الدم، ومن الأشياء المهمة ممارسة الرياضة، ويمكن المشى يوميا لمدة من نصف ساعة إلى ساعة.
خامسا: الإقلال من المنبهات ومنع التدخين
>وقالت الدكتور سحر إنه يجب التقليل من المنبهات التى تحتوى على الكافيين والتقليل من التوتر العصبى، والامتناع عن التدخين، لأن كل هذه العوامل تساعد فى خفض ضغط الدم.
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وأكدت الدكتورة سحر خيرى - استشارى التغذية العلاجية بالمعهد القومى للتغذية - أن مريض ضغط الدم يمكن أن يساعده الغذاء فى خفض الضغط، ويجب عليه التعرف على الأغذية الضرورية التى تزيد من ضغط الدم لتجنبها، والأغذية التى تعمل على خفض الضغط فيتناولها.
أولا: تجنب الملح
>
>لابد أن يتعود مريض ضغط الدم على تناول ملح قليل فى الطعام، مع تجنب المقرمشات، وأوضحت الدكتورة سحر أن الملح العالى مثل المقرمشات يحتويان على كميات كبيرة من الملح وبعض الأغذية المصنعة مثل اللحوم المصنعة والمحفوظة يجب تقليلها، لأنها تحتوى كميات كبيرة من الصوديوم أو ملح الطعام، وعدم وضع الملح على مائدة الطعام.
ثانيا: تجنب شرب المياه الغازية
>
>تنصح الدكتورة سحر خيرى مريض الضغط بعدم تناول المياه الغازية، وأن يكثر من الفاكهة والخضراوات الطازجة، لأنها تحتوى على كميات مناسبة من البوتاسيوم، الذى يساعد على خفض ضغط الدم، مع تناول البقوليات والحبوب الكاملة، وتناول الأسماك المشوية مرتين فى الأسبوع، والإقلال من استهلاك اللحوم الحمراء.
ثالثا: تناول الألبان ومنتجاتها
>
>وأشارت استشارى التغذية العلاجية إلى أنه يجب على مريض الضغط تناول الألبان ومنتجاتها قليلة الدهون، لأنها تحتوى على الكالسيوم، والذى يساعد على خفض ضغط الدم.
رابعا: خفض الوزن
>
>وأكدت الدكتورة سحر خيرى أنه إذا كان المريض مصابا بالسمنة فننصحه بخفض الوزن، لأن خفض الوزن يساعد فى خفض ضغط الدم، ومن الأشياء المهمة ممارسة الرياضة، ويمكن المشى يوميا لمدة من نصف ساعة إلى ساعة.
خامسا: الإقلال من المنبهات ومنع التدخين
>
>وقالت الدكتور سحر إنه يجب التقليل من المنبهات التى تحتوى على الكافيين والتقليل من التوتر العصبى، والامتناع عن التدخين، لأن كل هذه العوامل تساعد فى خفض ضغط الدم.
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