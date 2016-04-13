لأن فى حياتنا مخاطر كتير.. برنامج يخلص جسمك من السموم خلال 7 أيام

تتعرض أجسادنا لأنواع مختلفة من السموم فى حياتنا اليومية، سواء بسبب الطعام أو منتجات التجميل والتنظيف وغيرها والتلوث والمبيدات وغيرها.

لذا يقدم الموقع الأسترالى" Bodyandsoul "، 7 خطوات يمكن اتباعها خلال أسبوع للتخلص من كمية السموم التى يمتصها الجسم وتقلل مخاطرها على أجسادنا وصحتنا، ويتضمن برنامج التخلص من هذه السموم خطوات يتم تطبيقها خلال 7 أيام، بحيث تقرر خلال كل يوم منها التخلى عن أحد هذه الأسباب أو استخدام بدائل لها كخطوة أولى تمهد للاستغناء عنها، ويتضمن هذا البرنامج ما يلى:

يوم السبت

يوم الأحد

يوم الاثنين

يوم الثلاثاء

يوم الأربعاء

يوم الخميس

يوم الجمعة

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>وفقا للتقرير فإن أجسامنا تتعرض للمواد الكيميائية السامة فى منتجات التنظيف المنزلية، والتى يكون للبعض منها خصائص مسرطنة، فيمكن فى هذا اليوم فحص مطبخ منزلك وجعله خاليا من المواد الكيميائية واستخدام مكونات بسيطة وفعالة مثل بيكربونات الصوديوم والخل فى التنظيف.>إذا كنت تتناول الأطعمة العضوية التى تحتوى على كميات عالية من المبيدات الحشرية، مثل التوت والخوخ والعنب والتفاح والخضراوات كالخيار والجزر والطماطم، فيجب شطفها جيدا بالماء أكثر من مرة قبل الطهى، لإزالة المبيدات المتواجدة بها.>وحسب التقرير فمن الضرورى تقليل التعرض للزئبق، الذى يتواجد فى بعض أنواع الأسماك التى تحتوى على مستويات عالية من الزئبق، مثل سمك أبو سيف والقرش والقراميط.>تجنب استخدام العبوات البلاستيكية المصنوعة من مادة ثنائى الفينول أ، بما فى ذلك أدوات مقاومة الحرارة كالميكرويف والزجاجات وزجاجات المياه والحليب وإناء العصير والعلب البلاستيكية المغلفة، لأن هذه المادة الكيميائية تزيد من مستوى الاستروجين فى الجسم، والذى يمكن أن يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وحدوث اضطرابات هرمونية أو خلل بالقدرة الإنجابية.>ووفقا للتقرير فإنه يجب الابتعاد عن المنتجات التى تحتوى على مواد التحلية الاصطناعية، الضارة بصحتك، والمخبأة فى معظم المنتجات الخالية من السكر لمن يتبعون حمية غذائية وتشمل المشروبات الغازية والزبادى واللبان والبسكويت.>طحالب الكلوريلا والطحالب الدقيقة الخضراء والزرقاء، ذات قيمة غذائية عالية وتضم خصائص لتعزيز الصحة مثيرة للدهشة، فتناول هذا الطعام بصفة يومية يساعد على إزالة المعادن الثقيلة من الجسم ودعم وظائف الكبد وتقضى بشكل آمن على السموم من الجسم.>وأشار التقرير إلى أن المكونات السامة فى مستحضرات التجميل وغيرها من منتجات التجميل الأخرى يتم امتصاصها من خلال الجلد فتصل إلى مجرى الدم، وبعضها يحتوى على مواد مسرطنة، فيجب الانتباه لما يوضع على الجلد بنفس ما يوضع فى أفواهنا، واختيار المنتجات العضوية الطبيعية.