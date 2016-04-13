انفجار سيارة مفخخة باليمن واستمرار انتهاك الهدنة بين الجيش والمليشيات

>انفجرت سيارة مفخخة قرب مبنى شركة النفط بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت جنوب شرقى اليمن فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ونقل موقع (حضارم نت) عن مصدر أمنى قوله إن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص كانوا بالسيارة، أحدهم إصابته خطيرة، وتم نقلهم جميعا للمستشفى لتلقى العلاج.

وتشير المعلومات الأولية عن الحادث إلى أن الانفجار نتج عن زرع عبوة ناسفة فى السيارة، ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث الذى يرجح أن تكون عناصر تنظيم القاعدة هى المسؤولة عنه، والتى تنتشر بصورة كبيرة فى مدينة المكلا بالمحافظة.

من ناحية أخرى استمرت انتهاكات وقف إطلاق النار فى عدة محافظات يمنية فى اليوم الثانى للهدنة، وسط تبادل الاتهامات بين القوات الموالية للشرعية من جهة، ومليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع على عبدالله صالح من جهة أخرى، وذلك فى محافظة تعز جنوب غربى البلاد، التى تواصل المليشيات حصارها، فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر المقاومة الموالية للشرعية أن المليشيات واصلت انتهاك الهدنة فى الساعات الأولى من اليوم الثالث لتطبيقها.

وأكد بيان للمجلس العسكرى اليمنى بمحافظة تعز - صدر فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء - أن المليشيات استمرت فى انتهاك الهدنة التى أعلنت كلاميا التزامها به، مضيفا:"لكنها عمليا تعمل عكس ذلك كما تعودت فى المرات الثلاث السابقة التى رعتها الأمم المتحدة".

وأوضح المجلس أن غرفة العمليات بالمحافظة رصدت 153 خرقا للمليشيات فى الـ48 ساعة الماضية، والتى تنوعت بين القصف بالأسلحة الثقيلة ومحاولات التقدم المستمرة على الأرض فى مختلف الجبهات، مشيرا إلى أن الانتهاكات فى تصاعد مستمر مع مرور الوقت مما يؤكد أن المليشيات ليست جادة فى الالتزام بالهدنة ولا احترام تعهداتها المقدمة للمبعوث الأممى إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، فى الوقت الذى التزمت قوات الجيش الوطنى والمقاومة بالهدنة ولم تخترقها وظلت فى حالة دفاع عن النفس فقط.

وأضاف المجلس أنه يضع هذه الانتهاكات أمام المبعوث الأممى، متسائلا عن غياب اللجان المحلية المعنية بتثبيت الهدنة والتحقق من التزام كافة الأطراف بها ورفع التقارير بالمنتهكين للجهات المسئولة، مؤكدا الالتزام الكامل بالهدنة، مشيرا إلى أن القوات لن تقف مكتوفة الأيدى إزاء استمرار الانتهاكات واستهداف مواقعها ليلا ونهارا وسترد بقوة على كل مصادر النيران والخطر.

وفى اليوم الثالث للهدنة، أوضح المجلس أن المليشيات قصفت فى الساعات الأولى من اليوم مواقع القوات فى حى الكرامة غرب تعز مرتين، فيما استمرت المواجهات العنيفة فى محيط اللواء 35 بالمطار القديم والمقهاية ومنطقة الحدائق بالضباب غرب المدينة وقامت المليشيات بقصف الأحياء السكنية شرق المدينة بالمدفعية.

وأكد العميد صادق سرحا رئيس المجلس العسكرى بتعز وقائد اللواء 22 مدرع أن قتال وقصف وهجمات المليشيات فى تعز مع بداية الهدنة تضاعف عما كان عليه سابقا، قائلا إن عددا من الجنود والمدنيين قتلوا فى عمليات القصف التى تقوم به المليشيات على مواقع القوات والأحياء السكنية.

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