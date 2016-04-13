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طقس اليوم لطيف شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة وتوقع سقوط أمطار على سيناء

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طقس اليوم لطيف شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة وتوقع سقوط أمطار على سيناء طقس اليوم لطيف شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة وتوقع سقوط أمطار على سيناء
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس لطيف شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة وسيناء معتدل جنوبا نهارا بارد ليلا، مع توقع سقوط أمطار غزيرة ورعدية على سيناء، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية فى البحرين شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :
>


>الصغرى العظمى

القاهرة 18 24
>الإسكندرية 18 22
>مطروح 14 21
>بورسعيد 17 22
>دمياط 17 22
>بلطيم 17 22
>الإسماعيلية 17 25
>السويس 16 25
>العريش 14 22
>نخل 9 22
>طابا 14 23
>الطور 19 26
>مرسى علم 21 29
>الغردقة 19 27
>شرم الشيخ 20 27
>رفح 14 21
>كاترين 8 18
>سيوة 15 27
>المنيا 13 26
>الفيوم 17 25
>رأس سدر 16 25
>أبوسمبل 17 29
>وسط الدلتا 18 24
>أسيوط 13 26
>سوهاج 15 27
>الأقصر 16 29
>أسوان 17 29
>شلاتين 21 31
>حلايب 23 27
>الوادى الجديد 16 30
>قنا 16 20
>نويبع 20 28
>السلوم 14 23

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالى:
>


>الصغرى العظمى

مكة المكرمة 24 33
>المدينة 18 28
>الرياض 21 31
>المنامة 23 28
>أبوظبى 27 36
>الدوحة 24 29
>الكويت 21 31
>دمشق 8 19
>بيروت 14 21
>عمان 10 15
>القدس 8 13
>غزة 14 20
>بغداد 16 26
>مسقط 27 34
>صنعاء 15 25
>الخرطوم 28 37
>طرابلس 21 36
>تونس 17 23
>الجزائر 10 22
>الرباط 12 20
>نواكشوط 21 34

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:
>


>الصغرى العظمى

أنقرة 5 17
>اسطنبول 12 20
>اسلام اباد 17 32
>نيودلهى 22 38
>جاكرتا 26 32
>بكين 10 25
>كوالامبور 26 33
>طوكيو 9 19
>أثينا 14 26
>روما 13 23
>باريس 4 17
>مدريد 6 17
>برلين 7 16
>لندن 5 16
>مونتريال -2 7
>موسكو 2 14
>نيويورك 4 13
>واشنطن 5 15

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