بالصور.. انطلاق الانتخابات التشريعية فى سوريا التى يجريها النظام

>بدأت الانتخابات البرلمانية التى يجريها النظام السورى وانتقدتها المعارضة اليوم الأربعاء فى حين تشهد البلاد تصعيدا فى اعمال العنف بعد ستة أسابيع على وقف إطلاق النار.

وافتتحت مراكز الاقتراع فى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، اى ما يعادل ثلث الأراضى السورية ويقطنها 60 %من السكان، عند الساعة السابعة صباحا لاستقبال الناخبين لمدة 12 ساعة إلا اذا اردت اللجنة القضائية تمديد الفترة الزمنية "ان دعت الضرورة لذلك".

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية سانا "المراكز الانتخابية تفتح أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعى الثانى فى مختلف المحافظات" مشيرة الى وجود "اكثر من 7300 مركز انتخابى فى محافظات مختلفة".



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