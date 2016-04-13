حملات أمنية بأسيوط تضبط 9 هاربين وأسلحة ومخدرات بمناطق متفرقة بالمحافظة

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط خلال حملاتها الأمنية المستمرة لضبط الخارجين على القانون والأسلحة النارية الغير مرخصة وعقب استئذان النيابة العامة، تم إعداد عدة مأموريات بدوائر أقسام ومراكز المديرية ضمت ضباط مباحث الأقسام والمراكز بالاشتراك وفرع الأمن العام، وتمكنت الحملات من ضبط 10 قطع سلاح متنوعة وعدة طلقات نارية.

وكان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطاراً يفيد تمكن الحملات من ضبط كلا من "محمد . ح . ع" 39 سنة فلاح ومقيم بنجع مسعود العتمانية دائرة مركز منفلوط بحوزته بندقية آلية و28 طلقة من ذات العيار، و"رشوان . ص . ر" 30 سنة فلاح ومقيم بدائرة مركز أسيوط وبحوزته بندقية آلية، و"مصطفى . ح . س" 19 سنة فلاح ومقيم بالمطيعة دائرة مركز أسيوط وبحوزته بندقية آلية، و"أحمد . ه . ش " 26 سنة عامل ومقيم بالعصارة دائرة مركز الفتح وبحوزته بندقية آلية وخزينة من ذات العيار، و "محمد . ع . م " 56 سنة خفير خاص ومقيم بدائرة قسم أول وبحوزته طبنجة و3 طلقات من ذات العيار، و"فوزى . ت . ن " 52 سنة فلاح ومقيم ببندر القوصية، وبحوزته بندقية خرطوش تركى الصنع وطلقتين من ذات العيار، و" محى . ف . أ " 37 سنة موظف ومقيم بالزاربى دائرة مركز أبوتيج وبحوزته بندقية خرطوش تركى وفرد رصاص محلى الصنع، و"إسماعيل . م . أ " 22 سنة طالب ومقيم بالدوير دائرة مركز صدفا وبحوزته فرد رصاص محلى الصنع، و" درويش . ذ . ع " 60 سنة عامل ومقيم بتاسا دائرة مركز ساحل سليم وبحوزته فرد رصاص محلي الصنع، و"عبد الناصر . ع . ش" 21 سنة طالب ومقيم بشارع رياض دائرة قسم ثان، وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع.

كما تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط من ضبط أربعة أشخاص بحوزتهم طربة ونصف من مخدر الحشيش وقطع أخرى من ذات المخدر، وأقراص مخدرة خلال حملة أمنية لضبط محرزى المواد المخدرة والمتاجرين فيها.

كما القى ضباط مديرية أمن أسيوط القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 26 قرص مخدر ومبالغ مالية بقصد الإتجار فى أسيوط، وأيضاً تم ضبط 9 أشخاص هاربين من تنفيذ أحكام قضائية تتراوح ما بين " 3 إلى 7 سنوات ".

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