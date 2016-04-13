أخبار عاجلة

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لو تخنتى فجأة اعرفى السبب.. 5 أسباب لزيادة وزن النساء بشكل مفاجئ

Google+ Print
لو تخنتى فجأة اعرفى السبب.. 5 أسباب لزيادة وزن النساء بشكل مفاجئ لو تخنتى فجأة اعرفى السبب.. 5 أسباب لزيادة وزن النساء بشكل مفاجئ
ارتفعت نسبة زيادة الوزن عند النساء بشكل ملحوظ، خاصة فى ، وقد تعانى هؤلاء النساء من أمراض صحية أخرى ناتجة عن زيادة الوزن، تشمل النوبات والسكتات الدماغية.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" فأوضح خبراء الصحة أن سبب اكتساب النساء الوزن الزائد قد يرجع لعدم التوازن الهرمونى وبعض الأدوية التى تشمل الإنسولين، وحبوب منع الحمل.

وتابع التقرير أن هناك عددا من الأسباب تؤدى إلى زيادة الوزن لدى المرأة بشكل مفاجئ، وتشمل الآتى:
>1- عدم التوازن الهرمونى مع انخفاض هرمون الاستروجين فى الجسم عند النساء، مما يجعلهن يملن إلى اكتساب الوزن، كما أن عدم التوازن الهرمونى يحدث تقلبا بالمزاج مما ينتج عنه فى بعض الحالات الرغبة الشديدة فى تناول الأطعمة التى تؤدى إلى زيادة الوزن.
>2- تعرض المرأة للكثير من الإجهاد، الذى يعد القاتل الصامت، مما يجعل الغدة الكظرية تنتج المزيد من هرمون الكورتيزول فى الجسم للتغلب على التوتر، مما يؤدى إلى مزيد من زيادة الوزن.
>3- عادات الأكل السيئة: حيث ثبت أن عادات الطعام السيئة تؤدى إلى زيادة سريعة فى الوزن لدى النساء، وهناك العديد من النساء يتخطين وجبة غذائية معينة وبعد وقت يتناولن وجبة تحتوى على سعرات حرارية عالية، مما يؤدى ذلك إلى زيادة مفرطة فى الوزن.

4- الأدوية: ووفقا للخبراء فإن هناك بعض الأدوية مثل أدوية منع الحمل والاكتئاب ومرض السكر يكون لها آثار جانبية منها هى زيادة الوزن، فيجب طلب النصيحة من طبيبك للتغلب على آثارها الجانبية.
>5- زيادة الشهية: أشار التقرير إلى أن زيادة الشهية تشكل خطرا على الجسم، حيث إن استهلاك كمية من السعرات الحرارية تجعل الجسم يخزن جميع السعرات الحرارية والدهون مما ينتج عنها زيادة الوزن.


>اضطرابات هرمونات الشهية وراء زيادة الوزن مرة أخرى بعد الرجيم
>لحواء.. تعرفى على أهم أسباب زيادة الوزن بعد الزواج

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"