لو تخنتى فجأة اعرفى السبب.. 5 أسباب لزيادة وزن النساء بشكل مفاجئ

ارتفعت نسبة زيادة الوزن عند النساء بشكل ملحوظ، خاصة فى مصر ، وقد تعانى هؤلاء النساء من أمراض صحية أخرى ناتجة عن زيادة الوزن، تشمل النوبات والسكتات الدماغية.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" فأوضح خبراء الصحة أن سبب اكتساب النساء الوزن الزائد قد يرجع لعدم التوازن الهرمونى وبعض الأدوية التى تشمل الإنسولين، وحبوب منع الحمل.

وتابع التقرير أن هناك عددا من الأسباب تؤدى إلى زيادة الوزن لدى المرأة بشكل مفاجئ، وتشمل الآتى:

>1- عدم التوازن الهرمونى مع انخفاض هرمون الاستروجين فى الجسم عند النساء، مما يجعلهن يملن إلى اكتساب الوزن، كما أن عدم التوازن الهرمونى يحدث تقلبا بالمزاج مما ينتج عنه فى بعض الحالات الرغبة الشديدة فى تناول الأطعمة التى تؤدى إلى زيادة الوزن.

>2- تعرض المرأة للكثير من الإجهاد، الذى يعد القاتل الصامت، مما يجعل الغدة الكظرية تنتج المزيد من هرمون الكورتيزول فى الجسم للتغلب على التوتر، مما يؤدى إلى مزيد من زيادة الوزن.

>3- عادات الأكل السيئة: حيث ثبت أن عادات الطعام السيئة تؤدى إلى زيادة سريعة فى الوزن لدى النساء، وهناك العديد من النساء يتخطين وجبة غذائية معينة وبعد وقت يتناولن وجبة تحتوى على سعرات حرارية عالية، مما يؤدى ذلك إلى زيادة مفرطة فى الوزن.

4- الأدوية: ووفقا للخبراء فإن هناك بعض الأدوية مثل أدوية منع الحمل والاكتئاب ومرض السكر يكون لها آثار جانبية منها هى زيادة الوزن، فيجب طلب النصيحة من طبيبك للتغلب على آثارها الجانبية.

>5- زيادة الشهية: أشار التقرير إلى أن زيادة الشهية تشكل خطرا على الجسم، حيث إن استهلاك كمية من السعرات الحرارية تجعل الجسم يخزن جميع السعرات الحرارية والدهون مما ينتج عنها زيادة الوزن.

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