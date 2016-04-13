النائبة سناء برغش: ذهبت للقاء وزير الزراعة فطلب منى مقابلته فى الطرقة

استنكرت النائبة سناء برغش عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة دمنهور بالبحيرة، سوء أداء وزير الزراعة وعدم تواصله مع النواب، مؤكدة على عدم وجود أى تعاون من وزير الزراعة مع أعضاء مجلس النواب نهائيا.

وأشارت عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة دمنهور فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى عدم قدرة رئيس قطاع مكتب وزير الزراعة على التعامل مع النواب، وتساءلت برغش كيف لنائبة عن الشعب قطعت 5 ساعات من بلدتها إلى مقر وزارة الزراعة لمقابلة الوزير وفقا لموعد محدد للنواب من أجل إنهاء طلبات أهالى الدائرة، ويطلب منها مدير مكتبه مقابلة الوزير فى الطرقة، لكون الوزير مشغولا وعلى موعد آخر خارج ديوان الوزارة.

وأكدت النائبة سناء برغش أنها رفضت بالفعل هذا الطلب، وقالت: إذا كان رئيس قطاع مكتب الوزير يطلب من النواب مقابلة الوزير فى الطرقات، فمن المؤكد أن المواطن العادى لا يستطيع أن يدخل من باب وزارة الزراعة.

وأكدت عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة دمنهور أن جميع النواب التقوا رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وهى حتى الآن لم تستطيع مقابلة وزير الزراعة وكل مرة تأتى من مدينة دمنهور إلى القاهرة لمقابلة الوزير بناء على الموعد المحدد للنواب وليس لمقابلة شخصية، لافتة أن هذا التصرف يعكس مدى الإهمال والسلبية من قبل المسئولين بوزارة الزراعة بشأن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بالعمل على سرعة حل مشاكل المواطنين.

وأكدت برغش أن البطء فى اتخاذ القرار الذى يصل إلى حد الانعدام، يؤدى إلى حالة من الغضب العارم بين أهالى الدائرة التى لم تقض مصالحهم، نتيجة لعدم وجود سلطة فى اتخاذ القرار .

وأشارت إلى عدم قدرة وزير الزراعة على حل مشكلات المستثمرين المتراكمة منذ زمن، وتحول جميع المشكلات والمسائل التى تحتاج لقرارات حاسمة إلى مراحل الدراسة والعرض، ومن ثم عدم خروج أى قرار حتى الآن.

وأكدت برغش أن أعضاء مجلس النواب تقدموا بمئات الطلب لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تمثّلت أغلبها فى استفسارات وخدمات لأهالى دوائرهم، بينما ردّت الوزارة على العشرات فقط من هذه الطلبات مما يؤكد أن وزارة الزراعة أصبحت عقبة فى طريق المستثمرين والشعب المصرى مما دعاه لنشر ما يسمى بنداء لرئيس الوزراء من أجل التوسط لها لمقابلة وزير الزراعة.