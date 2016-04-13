وزارة التعليم تطور منهج "الحاسب الآلى" للمرحلة الإعدادية

قال الدكتور حازم راشد مدير مركز المناهج والوسائل التعليمية بوزارة التربية والتعليم، إن المركز يعمل حاليا على تطوير مادة الحاسب الآلى، وتحديث المحتوى الذى يُدَرَّس للطلاب فى المرحلة الإعدادية.

وأشار راشد، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن هناك بعض المناهج عفى عليها الزمن لا تتناسب مع عصر التكنولوجيا، قائلاً: "حتى الآن نُدَرِّس نظام تشغيل الـXP وهو من الأنظمة القديمة التى ظهرت بعدها مجموعة جديدة".

وأكد راشد، أن المركز يتعاون مع جهاز التعبئة والإحصاء بشكل كبير لتوعية الطلاب والمعلمين فيما يخص التعداد السكانى، ويعمل المركز على إدخال بعض المفاهيم فى مناهج العام المُقْبِل، بالإضافة إلى الإعداد لتدريب عدد كبير من المعلمين على ما يُسَمَّى بـ"الدليل الإرشادى للسكان" موضّحًا أن المركز أعد دليلاً خاصًا بالتعداد السكانى.

وعن تطوير مناهج العلوم والرياضيات، أوضح حازم راشد، أن الفرق بين المناهج المصرية والدول المتقدمة، هو طريقة العرض، حيث تتميز مناهج الكتب المتقدمة بكونها جذابة ومبهرة، فالطالب عندهم لا يتعلم الرياضيات من أجل الامتحان ولكن من أجل الحياة العملية.