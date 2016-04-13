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وزارة الصحة: خطة لتطوير ورفع كفاءة 130 مستشفى مع نهاية 2016

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وزارة الصحة: خطة لتطوير ورفع كفاءة 130 مستشفى مع نهاية 2016 وزارة الصحة: خطة لتطوير ورفع كفاءة 130 مستشفى مع نهاية 2016
كد الدكتور هشام عطا، رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تعمل على خطة موسّعة لإعادة هيكلة ورفع كفاءة 130 مستشفى على مستوى الجمهورية مع نهاية 2016.

وقال عطا، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إن الخطة تتضمن إنشاءات وتجهيزات طبية على أعلى مستوى لكافة المستشفيات، استعدادًا لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل.

وأشار عطا، إلى توفير خدمات طبية متميزة فى المستشفيات، كما أنه مع تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، ستتلاشى اللوائح المالية المتعددة التى تعمل بها المستشفيات المختلفة، لتصبح الخدمات موحدة فى القطاعين الحكومى والخاص.


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