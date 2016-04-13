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نائب رئيس البنك الدولى: لا تأخير فى تنفيذ القرض الخاص بمصر

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نائب رئيس البنك الدولى: لا تأخير فى تنفيذ القرض الخاص بمصر نائب رئيس البنك الدولى: لا تأخير فى تنفيذ القرض الخاص بمصر
أكد نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم أنه ليس هناك تأخير فى تنفيذ الاتفاق الخاص بقرض البنك لمصر البالغ قيمته 3 مليار دولار.

وقال غانم فى مؤتمر صحفى على هامش أعمال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين فى واشنطن"، إنه تم الاتفاق مع المصرية فى شهر ديسمبر الماضى على تمويل برنامج الاقتصادى بقيمة 3 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات حيث تم الاتفاق مبدئيا على توفير مليار دولار فى العام الأول لدعم الموازنة العامة وعدد من المشروعات فى مجالات الضمان الاجتماعى".

وأشار غانم إلى أن البنك فى انتظار إقرار مجلس النواب المصرى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى ومشروع الموازنة الجديدة حتى يمكن توفير الشريحة الأولى من القرض التى تبلغ مليار دولار.

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مصر 365

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