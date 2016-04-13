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البارزانى والحكيم يؤكدان ضرورة الشراكة الوطنية لحل الأزمة السياسية بالعراق

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البارزانى والحكيم يؤكدان ضرورة الشراكة الوطنية لحل الأزمة السياسية بالعراق البارزانى والحكيم يؤكدان ضرورة الشراكة الوطنية لحل الأزمة السياسية بالعراق

>ناقش رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزانى، مساء أمس الثلاثاء فى أربيل، مع رئيس مجلس الأعلى الإسلامى العراقى عمار الحكيم مستجدات الأزمة السياسية فى العراق.

وأكد الجانبان ضرورة مراعاة أسس الشراكة الوطنية الحقيقية التى لا يمكن دونها من معالجة المشكلات والأزمة السياسية فى العراق، بل ستتعمق الخلافات أكثر، وطالبا القوى السياسية التى لعبت دوراً فى إسقاط النظام السابق أن يلعبوا الدور ذاته فى معالجة المشكلات والأزمة السياسية.

وذكر بيان لرئاسة كردستان أن رئيس البارزانى التقى الحكيم والوفد المرافق له، حضر اللقاء سكرتير المكتب السياسى للحزب الديمقراطى الكردستانى فاضل ميرانى وعضوا المكتب السياسى للحزب هوشيار زيبارى ومحمود محمد ورئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين.

وعرض الحكيم مبادرة المجلس الأعلى لحل الأزمة السياسية وتطبيق الإصلاحات والتغيير الوزارى وإخراج العراق من أزمته الراهنة وفق خريطة طريق ، وبحث مع البارزانى جذور واسباب الأزمة السياسية وسبل معالجتها.

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مصر 365