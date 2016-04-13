فلسطين: مسعى الأمم المتحدة للتنديد بالمستوطنات الاسرائيلية يستهدف السلام

>قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة أمس الثلاثاء إن تجديد مسعى فلسطينى لإقناع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالتنديد بالمستوطنات الإسرائيلية يستهدف إزالة أكبر عقبة أمام السلام وتعزيز المساعى الفرنسية للتوسط فى إتفاق.

وأبلغ رياض منصور المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة مجموعة صغيرة من الصحفيين أن الوفود العربية تسلمت مسودة القرار.

وقال إن الهدف من وضع مسودة بخصوص المستوطنات الإسرائيلية فى القدس الشرقية والضفة الغربية هو "الابقاء على الأمل وإزالة هذه العقبة من طريق السلام وفتح الأبواب للسلام ومحاولة مساعدة المبادرة الفرنسية كى تقف على قدميها".

ومع بقاء جهود الوساطة الأمريكية للتوصل لحل يقوم على دولتين متعثرة منذ عام 2014 وتركيز واشنطن على إنتخابات هذا العام تسعى فرنسا لكسب تأييد الدول لعقد مؤتمر يعيد الإسرائيليين والفلسطينيين إلى المفاوضات لانهاء الصراع بين الجانبين.

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