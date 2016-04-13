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أجهزة الأمن تشن حملة أمنية لإزالة الإشغالات وضبط المقاهى المخالفة بالجيزة

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أجهزة الأمن تشن حملة أمنية لإزالة الإشغالات وضبط المقاهى المخالفة بالجيزة أجهزة الأمن تشن حملة أمنية لإزالة الإشغالات وضبط المقاهى المخالفة بالجيزة
شنت أجهزة الأمن بالجيزة، أمس الثلاثاء، حملة أمنية بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهى المخالفة والباعة الجائلين.

أسفرت الحملة عن ضبط عدد 198 أسطوانات غاز، حالة إزالة إدارية متنوعة، قسم شرطة الدقى ضبط عدد 340 أوتاد وسلاسل حديدية، مركز شرطة كرداسة ضبط عدد 30 مولد كهرباء، ثلاجات عرض، مركز شرطة أبو النمرس تم رفع عدد 10 عربة خضار، تحرر محضر للمتهمين وتولت النيابة التحقيقات.

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