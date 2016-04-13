علشان تحقق أكبر مكاسب.. أطعمة يفضل تناولها بعد الجرى صباحا

ممارسة رياضة الجرى كل صباح من الرياضات المفضلة للكثيرين، ولها العديد من الفوائد الصحية منها الحفاظ على اللياقة البدنية للجسم والوقاية من أمراض عديدة، ولاستكمال الفوائد التى يجنيها الإنسان من رياضة الجرى يجب تناول بعض الأطعمة المفيدة للجسم بعد الجرى صباحا.

وأوضح تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" أن الجرى له العديد من الفوائد الصحية، منها تحسين الدورة الدموية وتقوية العضلات والعظام، مما يعد جيدا لصحة القلب، مشيرا إلى ضرورة تناول بعض الأطعمة بعد ممارسة رياضة الجرى لجعل الجسم بصحة جيدة.

وفى هذا الإطار ذكر التقرير بعض الأطعمة التى يجب تناولها بعد ممارسة رياضة الجرى وتشمل الآتى: السلمون، لأنه يحتوى على الأحماض الدهنية أوميجا3 والبروتينات، ويحتوى على مضادات الأكسدة التى توفر للجسم الكثير من الطاقة، كما أنه جيد لصحة الدماغ.

وتابع التقرير أن تناول اللوز، ليس فقط جيدا للبشرة، لكنه أيضا صحى لجميع أجزاء الجسم، فإنه يحتوى على مضادات الأكسدة التى تعمل على تعزيز مناعة الجسم ومكافحة جميع الأمراض، مشيرا إلى أن اللوز يحتوى على الفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات التى تساعد على زيادة الطاقة فى الجسم.

أشار التقرير إلى أن تناول الخضراوات والفاكهة جيد للجسم ويمده بالطاقة اللازمة ويساعد على بقاء الجسم نشطا ورطبا، كما أن الفاكهة تحتوى على أملاح طبيعية تحافظ على مستوى ضغط الدم، مضيفا أن الدجاج يحتوى على السيلينيوم الذى يعمل على تخفيف خطر الإصابة بالتهابات فى مراحل لاحقة من الحياة.

- قبل ما تروح الجيم.. نقاط مهمة اتبعها تحافظ على صحتك

>