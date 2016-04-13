الجنح تنظر اليوم أولى جلسات محاكمة المنتج كريم السبكى لاتهامه فى قضية "شيك"

تنظر محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار مصطفى ربيع، وسكرتارية علاء إبراهيم اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المنتج السينمائى كريم السبكى، فى اتهامه بتحرير شيك بدون رصيد.

كان المحامى محمد عبد الحميد خليل، قد تقدم ببلاغ اتهم فيه المنتج السينمائى كريم أحمد حنفى متولى السبكى، رتحريره شيكًا لصالح شركة للدعاية والإعلان بـ115 ألفًا و943 جنيهًا على فرع أحد البنوك بشارع لبنان فى المهندسين، وتبين أنه بدون رصيد.

- 13 أبريل.. أولى جلسات محاكمة كريم السبكى لتحريره شيكا بدون رصيد

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