195 سفينة تعبر قناة السويس بحمولات 10.8 مليون طن خلال 4 أيام

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن 195 سفينة، عبرت المجرى الملاحى للقناة خلال الأربعة أيام الماضية، بحمولات 10 ملايين و800 ألف طن.

وأشار مميش، فى تصريحاتٍ صحفية له، إلى أن القناة شهدت من اتجاه الشمال عبور 94 سفينة بحمولة 5 ملايين طن، وعبرت من اتجاه الجنوب 101 سفينة بحمولة 5 ملايين و800 ألف طن.

وأعلنت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن 54 سفينة عبرت القناة السبت الماضى، بحمولة مليونى و600 ألف طن، منها 26 سفينة عبرت من الشمال بحمولة مليون و300 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة حاويات بريطانية بحمولة 181 ألف طن قادمة من مالطا ومتجهة إلى الإمارات، وعبرت من الجنوب 28 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة حاويات بريطانية أخرى بحمولة 184 ألف طن.

وأوضحت التقارير عبور 42 سفينة الأحد الماضى بحمولة مليونى و500 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، منها 21 سفينة عَبْر قافلة الشمال بحمولة مليون و100 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC LOMDON بحمولة 182 ألف طن قادمة من المغرب ومتجهة إلى سنغافورة، وعبرت 21 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و400 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنمركية MARGRETHE MAERSK بحمولة 200 ألف طن.

وأضافت التقارير أن 49 سفينة عبرت القناة أمس الأول الاثنين، بحمولة مليونى و700 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، منها 25 سفينة عبرت من قافلة الشمال بحمولة مليون و400 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الليبيرية MSC SAVONAبحمولة 158 ألف طن قادمة من إيطاليا ومتجهة إلى السعودية، وعبرت 24 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و300 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب ناقلة الغاز الطبيعىMOZHA التى ترفع علم جزر المارشال بحمولة 166 ألف طن.

وتابعت التقارير أن 50 سفينة، عبرت قناة السويس أمس الثلاثاء، بحمولة مليونى و900 ألف طن سفن حاويات وناقلات بترول من الاتجاهين، منها 22 سفينة عَبْر قافلة الشمال بحمولة مليون و200 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC DANIELA بحمولة 156 ألف طن قادمة من فرنسا ومتجهة إلى عمان، وعبرت الـ28 سفينة الأخرى من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و700 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب ناقلة البترول NEW DREAM التى ترفع علم هونج كونج بحمولة 173 ألف طن.

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