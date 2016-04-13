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الاثنين.. مديرية الشباب بالوادى الجديد تنظم المهرجان الثانى لذوى الاحتياجات

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الاثنين.. مديرية الشباب بالوادى الجديد تنظم المهرجان الثانى لذوى الاحتياجات الاثنين.. مديرية الشباب بالوادى الجديد تنظم المهرجان الثانى لذوى الاحتياجات
قال الكابتن يحيى دياب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادى الجديد فى تصريح صحفى، الثلاثاء، إن المديرية بالتعاون مع وزارة الشباب

والرياضة سوف تنظم المهرجان الثانى لذوى الاعاقة والاحتياجات الخاصة بمقر الصالة المغطاة بمدينة الخارجة يوم الاثنين، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة بتوجيهات المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة .

وأضاف دياب أن المهرجان الرياضة يشمل عددا كبيرا من الفقرات الرياضية والترفيهية للأطفال والطلائع ذوى الاحتياجات الخاصة وأسرهم، بهدف دمجهم مع مجتمع الأسوياء واكتشاف المواهب منهم لتأهيلها .

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