الحكم بنفقة "30 جنيها" شهريا لسيدة تعول 3 أطفال طلقها زوجها وتزوج بأخرى

أقامت "منال. ك" استئنافًا ضد حكم النفقة الصادر من محكمة الأسرة بإمبابة ضد زوجها صاحب شركة مقاولات "حسين.ط" بعد طردها من منزلها وزواجه من أخرى بعد طلاقه لها غيابيا، وتركها وأولادها الثلاثة بعد 9 سنوات زواج.

وقالت الزوجة فى دعواها التى حملت رقم 956 لسنة 2015: "فنيت عمرى معه، وتحملته وفقره فى بدايات عمله، ولم أشتكِ يومًا من ضيق الحال وعندما أصبحت شركته من كبرى الشركات، كنت سندًا له وأحيانًا أتفرغ للعمل بدلاً منه".

وأضافت: "عندما بدأت الأموال تكثر بين يديه تزوج علىَّ بأخرى وطردنى من المنزل ومعى أولادى الثلاثة، وعندما رجوته كى يعطى لى مصروفات أطفالى، رفض ولم يستمع لكل توسلاتى ودموعى، وعاملنى وكأنى أتسول منه.. وعندما فشلت فى إيجاد بديلاً للإنفاق عليهم، لجئت إلى محكمة الأسرة، ولكنه ذهب هناك وأدعى الفقر والمرض، وتسبب فى إضاعة حقى بسبب شهود الزور، فحكمت لى المحكمة بمبلغ 30 جنيهًا نفقة شهرية، وها أنا أحاول أن يأخذ لى القضاء حقى الذى أضاعه جبروت زوجى المريض بجمع المال وحب النساء".

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