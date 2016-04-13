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خطة لاستعادة السياحة الوافدة إلى مصر من بولندا بعد انخفاضها بنسبة 70%

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خطة لاستعادة السياحة الوافدة إلى مصر من بولندا بعد انخفاضها بنسبة 70% خطة لاستعادة السياحة الوافدة إلى مصر من بولندا بعد انخفاضها بنسبة 70%
قال محمد عبد الجبار، رئيس قطاع السياحة الدولية بهيئة تنشيط السياحة، إن الهيئة وضعت خطة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة من السوق البولندى إلى خلال الفترة المقبلة، بعد أن شهدت الحركة تراجعًا حادًا بلغ 70% خلال يناير وفبراير 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وأضاف عبد الجبار، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن السوق البولندى من أهم الأسواق العشر المصدرة لحركة السياحة لمصر، معلنًا اعتزام شركة "جلوبال ترافيل" البولندية عن تسيير 6 رحلات إضافية إلى مصر من يونيو المقبل، وإطلاق حملة دعائية فى السوق البولندى لتشجيع السائح على زيارة مصر.

وأشار عبد الجبار، إلى استمرار الهيئة فى تفعيل الحملات المشتركة مع منظمى الرحلات البولنديين، لدفع الحركة السياحية الوافدة من السوق البولندى إلى مدينتى شرم الشيخ، والغردقة.


>- رئيس قطاع السياحة الدولية: 66% انخفاضا فى حركة السياحة الإيطالية لمصر
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