الداخلية:استشهاد الخفير وإصابة أمينى شرطة بمنيا القمح أثناء تصديهم لجريمة

قال مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، أنه أثناء توجه كلاً من الخفير نظامى عبده حامد عياد شريف، وأمين الشرطة عبد البارى أمين على، وأمين الشرطة محمد أمين شريف من قوة مديرية أمن الشرقية لمحال عملهم شاهدوا مجهولين يحاولوا سرقة أحد المواطنين بالإكراه بنطاق عزبة أبو سيدهم دائرة مركز شرطة منيا القمح.

وعلى الفور تصدى أفراد الشرطة للمتهمين، وتبادلوا إطلاق الأعيرة النارية معهم، ما أسفر عن استشهاد الخفير النظامى وإصابة أمينى الشرطة، وتم نقل المصابين للمستشفى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة، وتقوم الأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها لضبط مرتكبى الواقعة.

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