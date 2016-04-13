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سماع مرافعة الدفاع فى دعوى اتهام مواطن بازدراء الأديان اليوم

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سماع مرافعة الدفاع فى دعوى اتهام مواطن بازدراء الأديان اليوم سماع مرافعة الدفاع فى دعوى اتهام مواطن بازدراء الأديان اليوم
تستمع محكمة جنح الجمالية والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأربعاء، لمرافعة الدفاع فى الدعوى رقم 1950 لسنة 2016م جنح الجمالية، المتهم فيها "السيد يوسف" بازدراء الدين الإسلامى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عزت سمير وحضور ممثل النيابة زياد حمدى وأمانة سر إبراهيم عيد.

تعود وقائع القضية إلى الخميس 3 مارس، عند نشر "السيد يوسف" دعوة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" لوقفة احتجاجية أمام مشيخة الأزهر للمطالبة بحرق كتب التراث الإسلامى التى تدعو إلى الفكر المتشدد فى الإسلام وتحديدًا كتب البخارى.

جدير بالذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على المتهم من أمام مشيخة الأزهر، وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس "السيد يوسف أحمد النجار"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 1950 لسنة 2016م جنح الجمالية، المتهم فيها بازدراء الدين الإسلامى.

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مصر 365