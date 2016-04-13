اليوم.. انعقاد اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة الإسماعيلية بالمستشفى العام

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أن اليوم سيتم عقد الاجتماع الأسبوعى الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة بكامل أعضائه وبرئاسته، فى قاعة المؤتمرات بمستشفى الإسماعيلية العام.

وتابع: يعقب جلسة الاجتماع للاحتفال بافتتاح قسم الطوارئ بالمستشفى وعقد مؤتمر صحفى موسع للوقوف على الموقف التنفيذى لأعمال التجديد والتطوير الشامل للمستشفى ضمن خطة المحافظة لتطوير المنظومة الصحية ورفع مستوى الخدمات الطبية والعلاجية التى تقدم للمرضى والمترددين على المستشفى.

ولفت إلى أنه من المقرر أن تبدأ جلسة اجتماع المجلس التنفيذى فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

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