منصور هادى يستقبل المبعوث الأممى إلى اليمن

>استقبل الرئيس عبدربه منصور هادى بمقر إقامته المؤقت بالرياض إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ فى إطار المساعى المبذولة لإنجاح مشاورات الكويت.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن ولد الشيخ قدم للرئيس الشكر على خطوات التهدئة التى تمت حتى الآن والخطوات الإجرائية وصولا لإنجاح مشاورات الكويت، فيما أشاد الرئيس بجهود المبعوث الأممى خلال الفترة الماضية بهدف تحقيق السلام فى اليمن استنادا لقرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن 2216.

وأكد هادى أن الدولة ستذهب إلى الكويت وهى تحمل هم مجتمع وشعب عانى ويلات الحروب والحصار والدمار الذى فرضته عليه المليشيا الانقلابية تحت منطق القوه .. وقال "إن الشعب اليمنى يحتاج اليوم للسلام الذى يستحقه بعد معاناة طويلة من الخراب والدمار والحصار .

وأضاف أننا نتطلع اليوم إلى جهود الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإغاثية العاجلة للمحتاجين فى مختلف المناطق وخاصة محافظة تعز التى عانت الكثير جراء الحصار الظالم.

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