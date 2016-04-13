تجديد حبس مساعد صيدلى 15 يوما لاتهامه بهتك عرض طفلة بمنطقة الخليفة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حبس مساعد صيدلى 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمحاولة هتك عرض طفلة أثناء شرائها بعض الأدوية فى منطقة الخليفة.

قرر مهاب الصياد وكيل نيابة الخليفة الجزئية، بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، فى وقت سابق، حبس صيدلى 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمحاولة هتك عرض طفلة أثناء شرائها بعض الأدوية من الصيدلية التى يعمل بها فى الخليفة، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بالقاهرة بسرعة التحريات حول الواقعة.

كان قسم شرطة الخليفة، قد تلقى بلاغاً بنشوب مشاجرة بأحد الصيدليات التابعة لدائرة القسم، وبانتقال القوة تبين حدوث مشادة كلامية بين سيدة ومساعد صيدلى فى عقده الخامس تطورت إلى مشاجرة.

وتبين من التحقيقات أن ابنة السيدة طرف المشاجرة كانت ذاهبة لشراء بعض الأدوية، وأثناء ذلك قام مساعد الصيدلى بالالتفاف خلفها، والتحرش بها، كما حاول تجريدها من ملابسها، وصرخت الطفلة وهربت منه، وأبلغت والدتها بما حدث، وتوجهت الأم للصيدلية ونشبت بينها وبين العامل مشاجرة تجمع حولها المارة، وتم تبليغ قسم الشرطة، وتحفظت القوة على العامل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبمناقشة المتهم أمام النيابى أنكر الواقعة، وأمرت النيابة بحبسه.