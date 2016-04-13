بالصور.. قافلة لـ"أوقاف الإسكندرية" بعنوان " الحرب على الإرهاب قضية وطن"

نظمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، قافلة دعوية بمسجد "المندرة البحرى"، التابع لإدارة أوقاف المنتزه، مساء أمس الثلاثاء، بحضور الدكتور عبد الناصر نسيم عطيان، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية و بحضور الشيخ البدرى السمان، وكيل المديرية والشيخ محمد أبو الخير، مدير إدارة أوقاف العجمى و الدخيلة، و الشيخ حسن المرادنى مدير إدارة أوقاف المنتزه، و الشيخ محمد يحبى الكتانى، إمام وخطيب مسجد المواساة، وكانت الندوة تحت عنوان " الحرب على الإرهاب قضية وطن".

وأكد الدكتور عبد الناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، فى كلمته والتى أرشد فيها إلى أن اللجوء إلى الله والتعلق بذكر الله هما أداة الثبات على الحق و الإيمان، وأن القلب الذاكر هو الذى ينجى بصاحبه من طريق الشيطان وإبعاده عن التطرف و التشدد والغلو فى أمور الدين.

وأضاف فى بيان المديرية، أن المواجهة مع هؤلاء تحتاج إلى الإصطفاف و التوحد وعدم الإنسياق وراء الأخبار المغلوطة والدعوات الهدامة وخوارج العصر من أهل الشر وأعداء الحياة.

و تحدث الشيخ محمد يحى الكتانى، إمام وخطيب مسجد المواساة، عن فضل التكاتف والتراحم بين الناس ، وفهم معانى القرآن الكريم والسنة النبوية فهماً صحيحاً وليس على الأهواء الشخصية وعدم الإنخداع فى مظاهر الناس بل يجب الفهم الصحيح و التعلم من العلماء الأجلاء، وضرورة مشاركة الشباب فى بناء الوطن على أُسس عقلانية .



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