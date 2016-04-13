وصول جهاز تنفس صناعى "حضان" مزود بوصلات Air لـ"إسعاف كفر الشيخ"

قال الدكتور أحمد الجنزورى، رئيس مرفق إسعاف كف الشيخ، خلال تصريحات صحفية، إنه تسلم جهاز تنفس صناعى (حضان) مزود بوصلات Air للإستعانة به فى سياراة الإسعاف، مؤكداً أنه من أحدث وأدق الأجهزه لإعطاء أكسجين100% للطفل حسب وزنه وعمره ويمتاز بشاشة (Touch screen) ومزود بإسطوانة Air مثبتة بالسيارة تعمل كمجمع وأسطوانتين "أكسجين" وواحدة محموله أيضا Air .

وأضاف الجنزورى، أن مرفق الإسعاف يعمل دائماً على استخدام الأجهزة الحديثة لإنقاذ المرضى، والمطالبة بتوفيرها بالمحافظات.

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