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ندوة للعالم مصطفى السيد فى نقابة المهندسين بالإسكندرية يوم الجمعة المقبل

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ندوة للعالم مصطفى السيد فى نقابة المهندسين بالإسكندرية يوم الجمعة المقبل ندوة للعالم مصطفى السيد فى نقابة المهندسين بالإسكندرية يوم الجمعة المقبل
تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية، يوم الجمعة المقبل، برئاسة المهندسين سمر شلبى، من خلال اللجنة العلمية برئاسة المهندس خالد أمين، بالتعاون مع فريق ""e_wep أحد أسر الطلاب بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، ندوة عن فوائد النانو تكنولوجى وتطبيقاته واستخداماته، للعالم المصرى الدكتور مصطفى السيد، بمقر النقابة.

وقالت نقابة المهندسين بالإسكندرية فى بيان، إن العالم المصرى مصطفى السيد وهو أهم وأفضل 10 علماء فى مجال الكيمياء بالعالم فى ضيافة نقابة المهندسين، ليشرح للطلاب والأعضاء أهمية النانو تكنولوجى ويستفيد من خبرته عدد كبير من الحضور.

وأضافت فى بيانها أن العالم مصطفى السيد هو صاحب اختراع استخدام مركبات الذهب الدقيقة فى علاج مرض السرطان؛ والحاصل على ميدالية العلوم الوطنية الأمريكية لعام 2007 من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والتى تعتبر أعلى وسام أمريكى فى العلوم لإنجازاته فى مجال النانو تكنولوجى.


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