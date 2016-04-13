سمير غطاس: أتوقع التصويت على بيان الحكومة الأحد المقبل

توقع سمير غطاس، عضو مجلس النواب، التصويت النهائى للبرلمان على بيان الحكومة يوم الأحد المُقْبِل، بعد أن عرضت الأحزاب السياسية موقفها من البيان، ولم يتبقَ سوى رأى المستقلين داخل المجلس.

وأضاف غطاس، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن البرلمان ناقش العديد من المحاور المتعلقة ببيان الحكومة، وأدلى العديد من النواب برأيهم ولم يتبق سوى القليل، مشيرا إلى أن إجراء انتخابات اللجان النوعية سيكون فى الأسبوع بعد المقبل.

سمير غطاس: الحكومة لن تستطيع تنفيذ ما روّجت له فى برنامجها