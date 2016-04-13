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مجمع البحوث الإسلامية:قراءة القرآن من الـ"تابلت" لا تجوز فى الصلاة الواجبة

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مجمع البحوث الإسلامية:قراءة القرآن من الـ"تابلت" لا تجوز فى الصلاة الواجبة مجمع البحوث الإسلامية:قراءة القرآن من الـ"تابلت" لا تجوز فى الصلاة الواجبة
ردت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، على سؤال ورد إليها عن "حكم الصلاة مع إغماض العينين" وما حُكْم قراءة القرآن من الـ"تابلت" فى صلاة النافلة كالتراويح والتهجد، وقالت إن القراءة من التابلت فى صلاة النافلة جائزة أما الصلاة الواجبة فلا.

وقالت اللجنة إن من السنة ترك تغميض العينين فى الصلاة قال صلى الله عليه وسلم "صلوا كما رأيتمونى أصلى" ولم يؤثر عن النبى أنه أغمض عينيه فى الصلاة، لذا كره كثير من الفقهاء تغميض العينين فى الصلاة استنادًا لحديث النبى صلى الله عليه وسلم الذى رواه ابن عباس قال "إذا قام أحدكم فى الصلاة فلا يغمض عينيه". ويرى بعض الفقهاء بأن تغميض العينين فى الصلاة لا بأس به إن أدى إلى زيادة الخشوع فيها لأن الخشوع روح الصلاة.

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مصر 365