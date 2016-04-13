خادم الحرمين: التحالف الإسلامي و«رعد الشمال» رسالة لمن يحاول المساس بأمننا واستقرارنا

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - أن واقعنا اليوم يحتم علينا العمل معاً لخلق بيئة ملائمة تسمح لشعوب دول المنطقة تحقيق تطلعاتها في الأمن والاستقرار والتنمية.

واقعنا اليوم يحتم العمل معاً لخلق بيئة ملائمة تسمح لشعوب المنطقة بتحقيق تطلعاتها

وقال الملك خلال جلسة مباحثات عقدها - حفظه الله- مع فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنقرة أمس إن عالمنا الإسلامي يشهد اليوم عملاً جماعياً واستراتيجياً من خلال تحالفات تضمن تنسيق وتكامل الجهود، وأشار الملك سلمان الى أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وتمرين «رعد الشمال»، رسالة لكل من يحاول المساس بأمننا واستقرارنا.

أردوغان: الملك سلمان يدعم جهود الأمن والاستقرار في المنطقة

وقال خادم الحرمين إن الزيارة تأتي في إطار الاهتمام المشترك بالتعامل مع قضايا المنطقة، والتصدي للتدخلات في شؤونها الداخلية من قبل من يحاول توسيع نفوذه دون اعتبار للأعراف والمواثيق».

من جانبه أكد أردوغان حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية لافتاً إلى أهمية التعاون الاستراتيجي بين البلدين بما يحقق الاستقرار في المنطقة.

واستقبل الرئيس التركي في القصر الرئاسي بأنقرة امس، أخاه خادم الحرمين الشريفين، وجرت مراسم منح خادم الحرمين وسام (الجمهورية) وهو أعلى وسام في تركيا، ثم تم استعراض سيرة الملك سلمان.

ونوه الرئيس التركي بدعم خادم الحرمين للأمن والاستقرار في المنطقة.

كما التقى خادم الحرمين أمس دولة رئيس الوزراء التركي البروفيسور أحمد داود أوغلو .