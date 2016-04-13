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بالصور.. محافظ البحيرة يقود حملة رقابية مفاجأة على مستشفيات إيتاى البارود

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بالصور.. محافظ البحيرة يقود حملة رقابية مفاجأة على مستشفيات إيتاى البارود بالصور.. محافظ البحيرة يقود حملة رقابية مفاجأة على مستشفيات إيتاى البارود
قاد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة حملة رقابية مفاجأة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، داخل مدينة إيتاى البارود وعلى طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعى.

وزار المحافظ مستشفى إيتاى البارود المركزى، حيث تفقد أقسام الطوارىء والرعاية والحضانات، وراجع كشوف النوباتجية الليلية بنفسه، وأطمن على جاهزية جميع الأجهزة الطبية، وقد لاحظ المحافظ وجود 4 أجهزة تنفس صناعى معطلة، ووجه بلفت نظر مسئول الصيانة لطول فترة الإصلاح.

وتفقد المحافظ أيضاً مستشفى الحميات، واستمع إلى شكاوى بعض المرضى من نقص أكياس البلازما، ووجه المحافظ وكيل مديرية الصحة ومدير المستشفى بسرعة توفير كميات كبيرة من البلازما وأكياس الدم، كما وجه رئيس المدينة بتزويد مستشفى الحميات بكشافات إنارة لوجود ضعف فى الإنارة فى بعض الأماكن بالمستشفى.

بعد ذلك قاد محافظ البحيرة حملة أمنية مكبرة على الطريق الزراعى السريع رافقه خلالها مأمور مركز إيتاى البارود وومفتش المباحث ورئيس المباحث ورئيس مدينة إيتاى البارود، حيث تم إزالة 15 حالة إشغال طريق على هيئة أكشاك منتشرة على جانبى الطريق الزراعى، وكذا تحرير 15 محضر سرقة تيار كهربائى، وتحرير محضرين للسير فى عكس الإتجاه.

الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة (1)

الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة (2)

الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة (3)

الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة (4)

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