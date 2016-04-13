هاني سعيد: الزمالك كان افضل لأحمد الشيخ من الأهلي لهذه الأسباب

قال هاني سعيد لاعب مصر للمقاصة والزمالك ومنتخب مصر السابق إنه نصح أحمد الشيخ لاعب المقاصة السابق والاهلي الحالي بعدم الانتقال للفريق الأحمر.

وانضم الشيخ للأهلي بداية هذا الموسم بعد صراع مع الزمالك، لكنه لم ينل الفرصة كاملة للظهور في التشكيل الأساسي للشياطين الحمر.

وأضاف في تصريحات لقناة ON tv يوم الثلاثاء: "نصحته بذلك والانتظار لموسم خر في المقاصة ولكن الشيخ فضل الانتقال للاهلي باعتباره من أفضل الأندية العربية والإفريقية ولا احد يستطيع رفضه".

وأوضح مدافع مصر السابق أن وجهة نظره الخاصة كانت تفضل انتقال الشيخ للزمالك وليس الأهلي وذلك لعدة أسباب أهمها أن الزمالك يعتمد على الفردية أكثر من الجماعية وهو ما يميز اللاعب عكس الأهلي الذي يفضل اللعب بجماعية.

وأشار إلى أن نوعية لاعبي الزمالك أقرب للشيخ وعلى سبيل المثال محمود عبد المنعم "كهربا" وأيمن حفني وأحمد حمودي ومصطفى فتحي فهؤلاء اللاعبين يحبون اللعب بشكل فردى وبالنسبة للشيخ كان الافضل له التواجد مع هذه المجموعة نظرا للمهارة العالية التي يتمتع بها مثل هؤلاء اللاعبين.