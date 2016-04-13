الأهلي: الكل جاهز لإنبي.. ونسعى للحفاظ على فارق الـ9 نقاط في القمة

أكد أسامة عرابي المدرب العام للأهلي أن الفريق يستعد للقاء إنبي في بطولة الدوري يوم الجمعة المقبل، بقائمة خالية من الإصابات.

وقال عرابي: "سافرنا إلى تنزانيا بقائمة تضم 22 لاعبًا، والآن لدينا 27 لاعبًا جاهزًا لخوض مباراة إنبي، والقائمة خالية من الإصابات".

وأوضح عبر "أون تي في": "آخر اللاعبين المصابين كان صالح جمعة، وتخلص من إصابته وانتظم معنا في التدريبات الجماعية".

وأشار إلى أن مارتن يول واللاعبين والجهاز الفني لديهم إصرار قوي للفوز ببطولة الدوري الغائبة عن النادي منذ الموسم الماضي.

وأتم عرابي "نسعى للحفاظ على فارق النقاط التسعة مع أقرب منافسينا، ونتطلع للفوز في كل مباراة، والمنافسة أيضًا على ألقاب كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا".

يذكر أن مباراة الدور الأول بين الأهلي وإنبي، انتهت بفوز الفارس الأحمر بهدفين لمؤمن زكريا وعمرو جمال.