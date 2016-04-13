أخبار عاجلة

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

اليوم.. "النقض" تتسلم الطعن على حبس الروائى أحمد ناجى بتهمة خدش الحياء

Google+ Print
اليوم.. "النقض" تتسلم الطعن على حبس الروائى أحمد ناجى بتهمة خدش الحياء اليوم.. "النقض" تتسلم الطعن على حبس الروائى أحمد ناجى بتهمة خدش الحياء
تتسلم محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، اليوم الأربعاء، مذكرة الطعن المعدة من قبل دفاع الروائى أحمد ناجى، لإلغاء الحكم الصادر ضده بالحبس سنتين، لإدانته بارتكاب جريمة خدش الحياء العام، على خلفية نشره فصل من رواية "استخدام الحياة" فى جريدة أخبار الأدب.

وتتضمن مذكرة الطعن طلبا بتحديد جلسة عاجلة لنظر الشق المستعجل، لوقف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 20 فبراير الماضى من محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا، القاضى بحبس أحمد ناجى، سنتين، وتغريم الكاتب طارق الطاهر، رئيس تحرير أخبار الأدب، 10 آلاف جنيه، مع إخلاء سبيل المتهم.

كانت محكمة جنح مستأنف بولاق أبوالعلا، برئاسة المستشار مرتضى الدسوقى، قضت بقبول الاستئناف المقدم من النيابة على – حكم أول درجة – الصادر ببراءة أحمد ناجى، وقررت حبسه سنتين، وتغريم طارق الطاهر، رئيس تحرير أخبار الأدب، 10 آلاف، لإدانتهما بنشر مواد تخدش الحياء العام وتنال من قيم المجتمع.

وأحالت نيابة بولاق أبوالعلا، الكاتب أحمد ناجى، الصحفى بجريدة أخبار الأدب، وطارق الطاهر، رئيس تحرير الجريدة، للمحاكمة بتهمة نشر وكتابة مقال جنسى تضمن عبارات خادش للحياء، وذلك بعد نشر فصل من رواية «استخدام الحياة» فى العدد رقم 1097 من جريدة أخبار الأدب والتى تصدر عن مؤسسة أخبار اليوم فى أغسطس 2014.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365