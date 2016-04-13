اليوم.. "النقض" تتسلم الطعن على حبس الروائى أحمد ناجى بتهمة خدش الحياء

تتسلم محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، اليوم الأربعاء، مذكرة الطعن المعدة من قبل دفاع الروائى أحمد ناجى، لإلغاء الحكم الصادر ضده بالحبس سنتين، لإدانته بارتكاب جريمة خدش الحياء العام، على خلفية نشره فصل من رواية "استخدام الحياة" فى جريدة أخبار الأدب.

وتتضمن مذكرة الطعن طلبا بتحديد جلسة عاجلة لنظر الشق المستعجل، لوقف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 20 فبراير الماضى من محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا، القاضى بحبس أحمد ناجى، سنتين، وتغريم الكاتب طارق الطاهر، رئيس تحرير أخبار الأدب، 10 آلاف جنيه، مع إخلاء سبيل المتهم.

كانت محكمة جنح مستأنف بولاق أبوالعلا، برئاسة المستشار مرتضى الدسوقى، قضت بقبول الاستئناف المقدم من النيابة على – حكم أول درجة – الصادر ببراءة أحمد ناجى، وقررت حبسه سنتين، وتغريم طارق الطاهر، رئيس تحرير أخبار الأدب، 10 آلاف، لإدانتهما بنشر مواد تخدش الحياء العام وتنال من قيم المجتمع.

وأحالت نيابة بولاق أبوالعلا، الكاتب أحمد ناجى، الصحفى بجريدة أخبار الأدب، وطارق الطاهر، رئيس تحرير الجريدة، للمحاكمة بتهمة نشر وكتابة مقال جنسى تضمن عبارات خادش للحياء، وذلك بعد نشر فصل من رواية «استخدام الحياة» فى العدد رقم 1097 من جريدة أخبار الأدب والتى تصدر عن مؤسسة أخبار اليوم فى أغسطس 2014.