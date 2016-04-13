سيف بن زايد يمنح مواطناً ميدالية خدمة المجتمع

كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مبنى الوزارة، المواطن حمد ناصر محمد خميس الشامسي؛ تقديراً لدوره الاجتماعي المسؤول، ومبادرته التي تعكس مفهوم المواطنة الإيجابية.

ومنح سموه، المواطن الشامسي ميدالية خدمة المجتمع، لقيامه بالمبادرة في تنظيم الحركة المرورية في الطريق العام في منطقة العجبان حين تعطل مرور المركبات نتيجة لعوائق على الطريق، فساهم بتنظيم المرور وتأمين الطريق، لحين وصول دوريات الشرطة، لتجنب وقوع الحوادث وحفاظاً على سلامة الجميع.

وأثنى سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على حسن تصرف المكرم وإخلاصه وقراره المسؤول، حاثاً سموه الشامسي على مواصلة هذه الروح الإيجابية التي تسهم مع غيرها في تعزيز التواصل المجتمعي بين الأجهزة الشرطية والمجتمع.