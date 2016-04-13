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حاكم عجمان يكرم الفائزين بجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 21 الجاري

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حاكم عجمان يكرم الفائزين بجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 21 الجاري حاكم عجمان يكرم الفائزين بجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم 21 الجاري

كرم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، يوم 21 الجاري، الفائزين بجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم.

أعلن عن ذلك مجلس أمناء الجائزة، خلال مناقشة استعدادات تنظيم حفل تكريم الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين، والذي سيقام في الديوان الأميري بعجمان.

وعقد مجلس الأمناء اجتماعه في جمعية أم المؤمنين، برئاسة الدكتور سعيد حارب المهيري نائب رئيس الجائزة، وبحضور أعضاء المجلس، حيث تضمن جدول الأعمال اعتماد برنامج الحفل.

ويبلغ عدد الفائزين في هذه الدورة 36 فائزاً من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، تنافسوا على الفروع الستة للجائزة التي تأسست عام 1983م، برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، إحياء لذكرى والده الشيخ راشد بن حميد النعيمي ـ رحمه الله ـ الذي كان محباً للعلم وأهله، وحريصاً على إشاعة المعرفة.

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