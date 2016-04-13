سعود بن صقر يعزي عبدالله الشحي في وفاة والده

قدَّم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، واجب العزاء إلى عبدالله أحمد سالم بالحن الشحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق، في وفاة والده.

وأعرب سموه خلال زيارة خيمة العزاء بمنطقة خور خوير برأس الخيمة، أمس، عن خالص تعازيه لذوي الفقيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. رافق سموه في تقديم العزاء، الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن عبدالله بن حميد القاسمي، والشيخ ارحمه بن سعود بن خالد القاسمي، نائب مدير عام شركة أسمنت الاتحاد برأس الخيمة، وعدد من المسؤولين.