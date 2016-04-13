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درة تحذف حسابها على تويتر وتنفي صلتها بالتغريدات المسيئة

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الثلاثاء 12-04-2016 22:38

بعد أقل من ساعة على نشر تغريدة بالحساب الرسمي للفنانة التونسية درة، تتضمن إساءة لبعض الشعوب العربية، أعلنت الفنانة رسمياً "سرقة حسابها" وتواصلها مع إدارة موقع التغريادت لحذفه تماماً، وهو ما حدث بالفعل، وأكدت أن حسابها الوحيد الذي تم استرجاعه هو صفحتها عبر موقع الفيس بوك.

درة حاولت منذ الصباح استعادت حساباتها على تويتر والفيس بوك وإنستقرام، ويبدو أنها فشلت إلا في استعادة حساب الفيس بوك، فلجأت لحل آخر لوقف انتشار التغريدة المسيئة، بأن قامت بحذف الحساب نهائياً، وقالت في بيان عاجل وقصير: تم اختراق حسابات الفنانة درة الشخصية على فيسبوك وتويتر وتم اغلاق حسابها على تويتر واسترجاع حسابها الشخصي على فيسبوك .. وأي تصريحات سياسية نشرت على الحسابات ليست على لسانها ولا تعبر عنها .. شكراً

يشار أن التغريدة المسيئة لشعوب ست دول عربية انتشرت سريعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت درة العديدة من الأسئلة عبر حسابها بموقع إنستقرام، لتوضيح سبب هذه الإساءة قبل أن يتبين أن حسابها تم السطو عليه بواسطة فريق من الهاكرز.

 

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